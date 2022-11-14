14 ноября 2022

Генсек ООН Гуттереш захотел встретиться с Лавровым на саммите G20

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию на саммите G20 Фото:

Генсек ООН Антониу Гуттереш изъявил желание встретиться на саммите G20 с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Договоренности пока нет, но он бы хотел», — передает слова Фархана Хака MK.RU. Также сообщается, что решение о встрече Антониу Гуттереша с президентом США Джо Байденом пока не принято.

Саммит G20 состоится 15—16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин отказался от поездки в Индонезию. Вместо него на саммит поехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных коллег меньше критиковать России во время саммита.

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Генсек ООН Антониу Гуттереш изъявил желание встретиться на саммите G20 с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. «Договоренности пока нет, но он бы хотел», — передает слова Фархана Хака MK.RU. Также сообщается, что решение о встрече Антониу Гуттереша с президентом США Джо Байденом пока не принято. Саммит G20 состоится 15—16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин отказался от поездки в Индонезию. Вместо него на саммит поехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных коллег меньше критиковать России во время саммита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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