Генсек ООН Гуттереш захотел встретиться с Лавровым на саммите G20

14 ноября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию на саммите G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генсек ООН Антониу Гуттереш изъявил желание встретиться на саммите G20 с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. «Договоренности пока нет, но он бы хотел», — передает слова Фархана Хака MK.RU . Также сообщается, что решение о встрече Антониу Гуттереша с президентом США Джо Байденом пока не принято. Саммит G20 состоится 15—16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин отказался от поездки в Индонезию. Вместо него на саммит поехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных коллег меньше критиковать России во время саммита.

Генсек ООН Антониу Гуттереш изъявил желание встретиться на саммите G20 с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. «Договоренности пока нет, но он бы хотел», — передает слова Фархана Хака MK.RU. Также сообщается, что решение о встрече Антониу Гуттереша с президентом США Джо Байденом пока не принято. Саммит G20 состоится 15—16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин отказался от поездки в Индонезию. Вместо него на саммит поехал глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных коллег меньше критиковать России во время саммита.