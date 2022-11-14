В детском саду и двух школах Екатеринбурга пропало электричество в снегопад

15 ноября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Несколько социальных объектов и жилые дома в Заречном остались без света Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детский сад №238, школа №162 и лицей №12 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга частично остались без света утром 15 ноября, из-за чего некоторые родители решили не оставлять детей в учреждениях. Спустя несколько часов проблему устранили, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урала». «В микрорайоне Заречный было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Энергетики компании „Россети Урал“-„Екатеринбург“ оперативно прибыли на место и перевели нагрузки на резервные схемы. По состоянию на 9:24 утра местного времени подачу энергии полностью возобновили», — рассказала представитель компании Наталья Балдова. Кроме садика и двух школ в зону отключения попали жилые дома по улицам Опалихинская и Готвальда. Энергетики не связывают нарушение в распределительной сети со снегопадом, который идет в городе. В лицее №12 корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о том, что некоторые родители отказались утром оставлять детей в школе из-за отсутствия отопления. Также в лицее не было воды, из-за чего в столовой не успели приготовить завтрак детям. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Из-за непогоды автомобилисты встали в девятибалльные пробки на фоне снегопада.

Детский сад №238, школа №162 и лицей №12 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга частично остались без света утром 15 ноября, из-за чего некоторые родители решили не оставлять детей в учреждениях. Спустя несколько часов проблему устранили, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урала». «В микрорайоне Заречный было зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Энергетики компании „Россети Урал“-„Екатеринбург“ оперативно прибыли на место и перевели нагрузки на резервные схемы. По состоянию на 9:24 утра местного времени подачу энергии полностью возобновили», — рассказала представитель компании Наталья Балдова. Кроме садика и двух школ в зону отключения попали жилые дома по улицам Опалихинская и Готвальда. Энергетики не связывают нарушение в распределительной сети со снегопадом, который идет в городе. В лицее №12 корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о том, что некоторые родители отказались утром оставлять детей в школе из-за отсутствия отопления. Также в лицее не было воды, из-за чего в столовой не успели приготовить завтрак детям. Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области с 14 по 20 ноября столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Из-за непогоды автомобилисты встали в девятибалльные пробки на фоне снегопада.