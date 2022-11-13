Екатеринбург погряз в огромных пробках из-за непогоды. Скрин

В Екатеринбурге в час пик пробки достигли девяти баллов из-за снегопада

14 ноября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Последствия снегопада ликвидируют 277 единиц техники Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга встали в девятибалльные пробки на фоне снегопада. Об этом свидетельствуют данные карта «2ГИС». Дорожные заторы наблюдаются на Кольцовском тракте, по улице Белинского в сторону центра города, аналогичная ситуация сложилась на 8 марта, Машинной, Гурзуфской и на проспекте Ленина — от Восточной до главного корпуса Уральского федерального университета. С проблемой выезда столкнулись и жители района Академический. По данным свердловского Гидрометцентра, 14 ноября в Свердловской области весь день ожидается сильный снег, а в отдельных районах могут наблюдаться гололедные явления, на дорогах — гололедица в виде снежного наката. Как заявили в департаменте информационной политики Свердловской области, на дорогах области последствия снегопада ликвидируют 277 единиц техники. «Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля», — заявили в ДИПе. Ранее в Свердловской области с 14 по 20 ноября синоптики заявляли, что столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Фото: скриншот «2ГИС»

Жители Екатеринбурга встали в девятибалльные пробки на фоне снегопада. Об этом свидетельствуют данные карта «2ГИС». Дорожные заторы наблюдаются на Кольцовском тракте, по улице Белинского в сторону центра города, аналогичная ситуация сложилась на 8 марта, Машинной, Гурзуфской и на проспекте Ленина — от Восточной до главного корпуса Уральского федерального университета. С проблемой выезда столкнулись и жители района Академический. По данным свердловского Гидрометцентра, 14 ноября в Свердловской области весь день ожидается сильный снег, а в отдельных районах могут наблюдаться гололедные явления, на дорогах — гололедица в виде снежного наката. Как заявили в департаменте информационной политики Свердловской области, на дорогах области последствия снегопада ликвидируют 277 единиц техники. «Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля», — заявили в ДИПе. Ранее в Свердловской области с 14 по 20 ноября синоптики заявляли, что столбик термометра ночью опустится до -17 градусов. Также в течение всей недели в области ожидается пасмурная погода с небольшим снегом.