С арендатора площадей в «Гринвиче» требуют 135 тысяч долларов

15 ноября 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

ТЦ хочет взыскать долг с представителей Marc O’Polo за аренду площадей Фото: Размик Закарян © URA.RU Копания «Инвестторгстрой», принадлежащая владельцам ТЦ «Гринвич», подала иск к акционерному обществу «Джамилько», которое является дистрибьютором одежды. С него хотят взыскать 135 тысяч долларов. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Ознакомившись с исковым заявлением ООО „Инвестторгстрой“ к акционерному обществу „МФК ДжамильКо“ о взыскании 135 545,58 долларов США, [суд] определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в материалах. Судебное заседание назначено на 5 декабря. По информации URA.RU, речь идет о долгах за аренду площадей магазина Marc O’Polo, развитием которого занималась компания «Джамилько» до марта 2021-го года. Тогда же в «Гринвиче» закрылись сразу три магазина дистрибьютора — DKNY, Timberland и New Balance. Ранее URA.RU сообщало о судебном споре между ТРЦ «Гринвич» и H&M, который начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.

Копания «Инвестторгстрой», принадлежащая владельцам ТЦ «Гринвич», подала иск к акционерному обществу «Джамилько», которое является дистрибьютором одежды. С него хотят взыскать 135 тысяч долларов. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Ознакомившись с исковым заявлением ООО „Инвестторгстрой“ к акционерному обществу „МФК ДжамильКо“ о взыскании 135 545,58 долларов США, [суд] определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в материалах. Судебное заседание назначено на 5 декабря. По информации URA.RU, речь идет о долгах за аренду площадей магазина Marc O’Polo, развитием которого занималась компания «Джамилько» до марта 2021-го года. Тогда же в «Гринвиче» закрылись сразу три магазина дистрибьютора — DKNY, Timberland и New Balance. Ранее URA.RU сообщало о судебном споре между ТРЦ «Гринвич» и H&M, который начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.