Премьер Индии предупредил о массовом голоде из-за нехватки удобрений

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Посевная. Поселок Глинки. Курган, рука, пшеница, посевная, зерно, сельское хозяйство
Премьер-министр Индии напомнил о проблеме нехватки удобрений Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Проблема с нехваткой удобрений вызовет массовый продовольственный кризис. С таким предостережением на саммите G20 в Индонезии выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом», — сказал Моди. Его слова передает ТАСС. Премьер-министр Индии подчеркнул, что у продовольственного кризиса, который вызовет сегодняшняя нехватка удобрений, может не быть решений. Он призвал «достичь взаимного соглашения, чтобы поддерживать стабильную и гарантированную цепочку поставок как органических удобрений, так и продовольственного зерна».

Ранее Россия вернулась в зерновую сделку, после выхода из нее из-за обстрелов ВСУ кораблей российского флота. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. В ООН заявляли, что организации удалось снять многие препятствия для экспорта удобрений России, сообщает RT. Генсек ООН Антониу Гутерриш также отмечал необходимость прикладывать все усилия, чтобы устранить глобальный дефицит удобрений.

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Проблема с нехваткой удобрений вызовет массовый продовольственный кризис. С таким предостережением на саммите G20 в Индонезии выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом», — сказал Моди. Его слова передает ТАСС. Премьер-министр Индии подчеркнул, что у продовольственного кризиса, который вызовет сегодняшняя нехватка удобрений, может не быть решений. Он призвал «достичь взаимного соглашения, чтобы поддерживать стабильную и гарантированную цепочку поставок как органических удобрений, так и продовольственного зерна». Ранее Россия вернулась в зерновую сделку, после выхода из нее из-за обстрелов ВСУ кораблей российского флота. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. В ООН заявляли, что организации удалось снять многие препятствия для экспорта удобрений России, сообщает RT. Генсек ООН Антониу Гутерриш также отмечал необходимость прикладывать все усилия, чтобы устранить глобальный дефицит удобрений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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