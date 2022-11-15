Премьер Индии предупредил о массовом голоде из-за нехватки удобрений

15 ноября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Индии напомнил о проблеме нехватки удобрений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Проблема с нехваткой удобрений вызовет массовый продовольственный кризис. С таким предостережением на саммите G20 в Индонезии выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом», — сказал Моди. Его слова передает ТАСС. Премьер-министр Индии подчеркнул, что у продовольственного кризиса, который вызовет сегодняшняя нехватка удобрений, может не быть решений. Он призвал «достичь взаимного соглашения, чтобы поддерживать стабильную и гарантированную цепочку поставок как органических удобрений, так и продовольственного зерна». Ранее Россия вернулась в зерновую сделку, после выхода из нее из-за обстрелов ВСУ кораблей российского флота. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. В ООН заявляли, что организации удалось снять многие препятствия для экспорта удобрений России, сообщает RT. Генсек ООН Антониу Гутерриш также отмечал необходимость прикладывать все усилия, чтобы устранить глобальный дефицит удобрений.

Проблема с нехваткой удобрений вызовет массовый продовольственный кризис. С таким предостережением на саммите G20 в Индонезии выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом», — сказал Моди. Его слова передает ТАСС. Премьер-министр Индии подчеркнул, что у продовольственного кризиса, который вызовет сегодняшняя нехватка удобрений, может не быть решений. Он призвал «достичь взаимного соглашения, чтобы поддерживать стабильную и гарантированную цепочку поставок как органических удобрений, так и продовольственного зерна». Ранее Россия вернулась в зерновую сделку, после выхода из нее из-за обстрелов ВСУ кораблей российского флота. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. В ООН заявляли, что организации удалось снять многие препятствия для экспорта удобрений России, сообщает RT. Генсек ООН Антониу Гутерриш также отмечал необходимость прикладывать все усилия, чтобы устранить глобальный дефицит удобрений.