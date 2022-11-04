Эрдоган заявил, что заключил важное соглашение с Путиным

Эрдоган договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Благодаря соглашению с президентом России появилась возможность бесплатных поставок зерна нуждающимся странам, заявил Эрдоган Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Турции Реджеп Эрдоган достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным о поставках зерна нуждающимся странам. Об этом сообщил сам глава Турции.

«Путин сказал мне: „Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны, которые в нем нуждаются“. Мы согласились», — цитирует Эрдогана сайт argumenti.ru. Турецкий лидер добавил, что заявления западных стран о приверженности к гуманному подходу в политике и при этом игнорирование проблемы голода в африканских странах является неприемлемым. Также он пообещал поднять вопрос о продовольственном кризисе на предстоящем саммите G20.

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Ранее Эрдоган поблагодарил Путина и президента Украины Зеленского за сотрудничество и конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Власти Турции сообщали, что вывоз зерна с Украины по морскому коридору после возвращения России в продуктовую сделку полностью нормализовался, передает телеканал 360.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным о поставках зерна нуждающимся странам. Об этом сообщил сам глава Турции. «Путин сказал мне: „Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны, которые в нем нуждаются“. Мы согласились», — цитирует Эрдогана сайт argumenti.ru. Турецкий лидер добавил, что заявления западных стран о приверженности к гуманному подходу в политике и при этом игнорирование проблемы голода в африканских странах является неприемлемым. Также он пообещал поднять вопрос о продовольственном кризисе на предстоящем саммите G20. Ранее Эрдоган поблагодарил Путина и президента Украины Зеленского за сотрудничество и конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Власти Турции сообщали, что вывоз зерна с Украины по морскому коридору после возвращения России в продуктовую сделку полностью нормализовался, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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