Эрдоган заявил, что заключил важное соглашение с Путиным

Эрдоган договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно

04 ноября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Благодаря соглашению с президентом России появилась возможность бесплатных поставок зерна нуждающимся странам, заявил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Турции Реджеп Эрдоган достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным о поставках зерна нуждающимся странам. Об этом сообщил сам глава Турции. «Путин сказал мне: „Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны, которые в нем нуждаются“. Мы согласились», — цитирует Эрдогана сайт argumenti.ru. Турецкий лидер добавил, что заявления западных стран о приверженности к гуманному подходу в политике и при этом игнорирование проблемы голода в африканских странах является неприемлемым. Также он пообещал поднять вопрос о продовольственном кризисе на предстоящем саммите G20. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее Эрдоган поблагодарил Путина и президента Украины Зеленского за сотрудничество и конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Власти Турции сообщали, что вывоз зерна с Украины по морскому коридору после возвращения России в продуктовую сделку полностью нормализовался, передает телеканал 360.

Президент Турции Реджеп Эрдоган достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным о поставках зерна нуждающимся странам. Об этом сообщил сам глава Турции. «Путин сказал мне: „Давайте мы бесплатно отправим это зерно в эти страны, которые в нем нуждаются“. Мы согласились», — цитирует Эрдогана сайт argumenti.ru. Турецкий лидер добавил, что заявления западных стран о приверженности к гуманному подходу в политике и при этом игнорирование проблемы голода в африканских странах является неприемлемым. Также он пообещал поднять вопрос о продовольственном кризисе на предстоящем саммите G20. Ранее Эрдоган поблагодарил Путина и президента Украины Зеленского за сотрудничество и конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Власти Турции сообщали, что вывоз зерна с Украины по морскому коридору после возвращения России в продуктовую сделку полностью нормализовался, передает телеканал 360.