14 ноября 2022
13 ноября 2022

СК по ХМАО возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, отражение, бассейн, вода, фок ровесник
Следственный комитет разберется в несчастном случае, произошедшем в Нижневартовске Фото:

СК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком в бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

«Дело возбуждено по 238 статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По версии следствия, старший тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник, оказавшись вне поля зрения тренера, ушел под воду», — рассказали в СК РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Пловец находится в больнице. Он вышел из комы.

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СК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком в бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства. «Дело возбуждено по 238 статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По версии следствия, старший тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник, оказавшись вне поля зрения тренера, ушел под воду», — рассказали в СК РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Пловец находится в больнице. Он вышел из комы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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