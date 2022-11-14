СК по ХМАО возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком

Следственный комитет разберется в несчастном случае, произошедшем в Нижневартовске Фото: Илья Московец © URA.RU

СК РФ по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком в бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

«Дело возбуждено по 238 статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. По версии следствия, старший тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник, оказавшись вне поля зрения тренера, ушел под воду», — рассказали в СК РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Пловец находится в больнице. Он вышел из комы.