14 ноября 2022
13 ноября 2022

Прокуратура ХМАО проверит бассейн после несчастного случая с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура даст оценку действиям руководства школы Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура оценит безопасность условий занятий на воде. Под проверку попадут должностные лица спортшколы. Кроме того, ведомство даст оценку медицинской помощи», — рассказали в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». В настоящее время мальчик находится в реанимации. Медики заявляют, что состояние пловца стабильно тяжелое.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура оценит безопасность условий занятий на воде. Под проверку попадут должностные лица спортшколы. Кроме того, ведомство даст оценку медицинской помощи», — рассказали в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». В настоящее время мальчик находится в реанимации. Медики заявляют, что состояние пловца стабильно тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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