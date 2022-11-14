Прокуратура ХМАО проверит бассейн после несчастного случая с ребенком

Прокуратура даст оценку действиям руководства школы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) проверит бассейн спортивной школы после того, как ребенок чуть не утонул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура оценит безопасность условий занятий на воде. Под проверку попадут должностные лица спортшколы. Кроме того, ведомство даст оценку медицинской помощи», — рассказали в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». В настоящее время мальчик находится в реанимации. Медики заявляют, что состояние пловца стабильно тяжелое.