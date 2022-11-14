Крупная российская корпорация нарушила правила пожарной безопасности в Кургане

В здании организации не была установлена пожарная сигнализация Фото: Анна Майорова © URA.RU

ОАО «РЖД» обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности в доме отдыха для локомотивных бригад в Кургане. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о возложении на предприятие железнодорожного транспорта обязанности устранить допущенные нарушения. Требования прокурора удовлетворены Курганским городским судом. Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры», — указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в здании не было установлено автоматической пожарной сигнализации и отсутствовало распределение складских помещений по категориям пожарной безопасности. Представители прокуратуры добавили, что в этом здании ежедневно находятся машинисты поездов, прибывающие в Курган из разных направлений.