14 ноября 2022

Крупная российская корпорация нарушила правила пожарной безопасности в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании организации не была установлена пожарная сигнализация Фото:

ОАО «РЖД» обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности в доме отдыха для локомотивных бригад в Кургане. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о возложении на предприятие железнодорожного транспорта обязанности устранить допущенные нарушения. Требования прокурора удовлетворены Курганским городским судом. Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры», — указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в здании не было установлено автоматической пожарной сигнализации и отсутствовало распределение складских помещений по категориям пожарной безопасности. Представители прокуратуры добавили, что в этом здании ежедневно находятся машинисты поездов, прибывающие в Курган из разных направлений.

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ОАО «РЖД» обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности в доме отдыха для локомотивных бригад в Кургане. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о возложении на предприятие железнодорожного транспорта обязанности устранить допущенные нарушения. Требования прокурора удовлетворены Курганским городским судом. Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры», — указано в сообщении. В прокуратуре отметили, что в здании не было установлено автоматической пожарной сигнализации и отсутствовало распределение складских помещений по категориям пожарной безопасности. Представители прокуратуры добавили, что в этом здании ежедневно находятся машинисты поездов, прибывающие в Курган из разных направлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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