Крупная российская корпорация нарушила правила пожарной безопасности в Кургане

ОАО «РЖД» обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности в доме отдыха для локомотивных бригад в Кургане. Данная информация размещена в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«Прокурор обратился с исковым заявлением в суд о возложении на предприятие железнодорожного транспорта обязанности устранить допущенные нарушения. Требования прокурора удовлетворены Курганским городским судом. Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры», — указано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в здании не было установлено автоматической пожарной сигнализации и отсутствовало распределение складских помещений по категориям пожарной безопасности. Представители прокуратуры добавили, что в этом здании ежедневно находятся машинисты поездов, прибывающие в Курган из разных направлений.
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