Пермяк 10 лет ворует деньги, делая подкопы под банкоматы

Расследование дела по ограблениям банкоматов не раскрыто Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Перми полицейские 10 лет разыскивают грабителя, который делает подкоп под банкоматы «Сбера» и похищает оттуда деньги. Ограбления он совершает примерно один раз в год. Подробности о совершаемых преступлениях URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Вот уже 10 лет в Перми происходят ограбления банкоматов „Сбера“. Неизвестный делает подкоп, снизу вырезает дно у банкомата и похищает деньги в сумме от трех до пяти миллионов рублей. Преступления совершаются примерно один раз в год. За 10 лет ущерб составляет порядка 35 миллионов рублей. Дело до сих пор не раскрыто», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, группа быстрого реагирования, которая приезжает на автоматическое сообщение о вреде, причиненном банкомату, не видит никаких следов ограбления, поскольку все происходит под землей, разворачивается и уезжает. Тем временем грабитель покидает место преступления, не оставляя после себя никаких следов. URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю и «Сбера», на момент публикации материала ответы не поступили.