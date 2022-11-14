Чиновников Екатеринбурга пересаживают с Toyota на Lada

Для чиновников из администрации Екатеринбурга собираются закупить новые автомобили Lada (или их эквивалент) взамен машин Toyota. Соответствующая информация размещена на официальном сайте госзакупок.
«Объект закупки: легковой автомобиль марки Lada или „эквивалент“ для нужд муниципального бюджетного учреждения „Автобаза администрации города Екатеринбурга“», — говорится в опубликованной карточке.
Согласно документации, будут закупаться новые машины, выпущенные не раньше 2022 года, которые еще не ремонтировали и в которых не заменяли составные элементы. В автомобилях, помимо прочего, должна быть аудиосистема, ковры в салоне и багажнике для комфорта пассажиров. Всего администрация планирует потратить на машины 17 миллионов рублей.
Ранее чиновники перемещались на Toyota. При этом, по данным URA.RU, пересаживать на новый транспорт не будут главу Екатеринбурга Алексея Орлова, вице-мэров и начальников подразделений.
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