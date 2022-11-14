Жителя ЯНАО накажут за распространение наркотиков через интернет

Восемнадцатилетний парень раскидывал наркотики по территории города Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) накажут за распространение наркотиков через интернет. Как сообщает окружное управление СК, юноша собирал из тайников наркотические вещества и распространял их по территории города.

«По данным следствия, 2 мая 2022 года 18-летний житель города Тарко-Сале посредством переписки в сети „Интернет“ вступил в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с „куратором“. Получив задание и обговорив условия, он забрал из тайников, оборудованных в соседнем городе, свертки с наркотиками, расфасовал их по пакетам и разместил их в различных местах на территории родного города», — говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции удалось задержать обвиняемого и забрать запрещенное содержимое. Также следователи установили данные причастных к распространению наркотиков. Отмечается, что задержанного юношу обвиняют в 6 эпизодах преступления. В настоящий момент уголовное дело находится у прокурора для утверждения обвинения.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое задержали иностранца, который попался с крупной партией наркотиков. У мужчины изъяли 11 свертков наркотических веществ, он ранее был судим.