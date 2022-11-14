14 ноября 2022
13 ноября 2022

Медиков в ХМАО наградят за тушение пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, каталка, больница
Дежурные сотрудники потушили пожар и эвакуировали пациентов Фото:

Медицинский персонал нейрореабилитационного отделения сургутской травмбольницы (ХМАО) получит премию за тушение пожара. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

«По приказу главного врача больницы дежурный медперсонал отделения будет премирован. В списке на поощрение — три медицинских сестры, две санитарки и две уборщицы, а также буфетчик», — отмечается в официальном telegram-канале больницы.

В воскресенье в клинике загорелся светильник. Открытый огонь тут же потушили. Дежурные сотрудники сразу организовали эвакуацию 30-ти пациентов.

Ранее сургутская травмбольница выписала ребенка через две недели, после того как он выпал с седьмого этажа. Согласно сообщению пресс-службы, детская способность к регенерации и эластичная костная ткань сыграли не менее важную роль, чем специализированная медицинская помощь.

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Медицинский персонал нейрореабилитационного отделения сургутской травмбольницы (ХМАО) получит премию за тушение пожара. Об этом сообщает пресс-служба клиники. «По приказу главного врача больницы дежурный медперсонал отделения будет премирован. В списке на поощрение — три медицинских сестры, две санитарки и две уборщицы, а также буфетчик», — отмечается в официальном telegram-канале больницы. В воскресенье в клинике загорелся светильник. Открытый огонь тут же потушили. Дежурные сотрудники сразу организовали эвакуацию 30-ти пациентов. Ранее сургутская травмбольница выписала ребенка через две недели, после того как он выпал с седьмого этажа. Согласно сообщению пресс-службы, детская способность к регенерации и эластичная костная ткань сыграли не менее важную роль, чем специализированная медицинская помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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