Медиков в ХМАО наградят за тушение пожара

Дежурные сотрудники потушили пожар и эвакуировали пациентов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Медицинский персонал нейрореабилитационного отделения сургутской травмбольницы (ХМАО) получит премию за тушение пожара. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

«По приказу главного врача больницы дежурный медперсонал отделения будет премирован. В списке на поощрение — три медицинских сестры, две санитарки и две уборщицы, а также буфетчик», — отмечается в официальном telegram-канале больницы.

В воскресенье в клинике загорелся светильник. Открытый огонь тут же потушили. Дежурные сотрудники сразу организовали эвакуацию 30-ти пациентов.

Ранее сургутская травмбольница выписала ребенка через две недели, после того как он выпал с седьмого этажа. Согласно сообщению пресс-службы, детская способность к регенерации и эластичная костная ткань сыграли не менее важную роль, чем специализированная медицинская помощь.