Сургутского ребенка, выпавшего с седьмого этажа, выписали из больницы

01 ноября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Ребенка выписали из больницы за 2 недели Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургуте (ХМАО) выписали из больницы ребенка, который выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщил telegram канал сургутской травмбольницы. «Меньше двух недель понадобилось детскому организму, чтобы при должном уходе и лечении восстановиться после тяжелой сочетанной травмы. Детская способность к регенерации и эластичная костная ткань сыграли не менее важную роль, чем специализированная медицинская помощь. Контрольная компьютерная томография показала, что реализовался самый оптимистичный сценарий», — уточнили в telegram канале больницы. Ранее URA.RU рассказывало об этом случае. Прокуратура Сургута и Следственный комитет организовали проверку по факту падения младенца из окна.

В Сургуте (ХМАО) выписали из больницы ребенка, который выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщил telegram канал сургутской травмбольницы. «Меньше двух недель понадобилось детскому организму, чтобы при должном уходе и лечении восстановиться после тяжелой сочетанной травмы. Детская способность к регенерации и эластичная костная ткань сыграли не менее важную роль, чем специализированная медицинская помощь. Контрольная компьютерная томография показала, что реализовался самый оптимистичный сценарий», — уточнили в telegram канале больницы. Ранее URA.RU рассказывало об этом случае. Прокуратура Сургута и Следственный комитет организовали проверку по факту падения младенца из окна.