В законности фотоматериалов Сергея Панасенко будет разбираться полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Преподавателя Южно-Уральского госинститута искусств имени П.И. Чайковского (ЮУрГИИ, Челябинск) Сергея Панасенко обвинили в организации порнографических фотосессий с участием студенток и животных. Жалоба на преподавателя ОБЖ передана в полицию, а сам участник скандала сообщил URA.RU, что все обвинения в его адрес — это клевета и травля, организованная администрацией вуза.

«Все обвинения в мой адрес — это организованная клевета, в которой принимает участие руководство института. В ЮурГИИ я преподаю седьмой год. Теперь, когда я прихожу на работу, меня сопровождает конвой из нескольких человек. Так проректорат института пытается воспрепятствовать моей профессиональной деятельности», — заявил URA.RU преподаватель.

Источник в ЮурГИИ сообщил URA.RU, что Панасенко обвиняют в непедагогическом поведении, а руководство пытается добиться его увольнения. Преподаватель по безопасности якобы играет со студентами на переменах в карты, позволяет себе трогать студенток за ноги и использует ненормативную лексику. Но самое тяжелое обвинение состоит в том, что Панасенко создал закрытую группу во «ВКонтакте», в которой выкладывает порнографический контент с участием несовершеннолетних студенток и животных из своего личного контактного зоопарка.

На своей странице во «ВКонтакте» Панасенко действительно рекламирует свои услуги в качестве фотохудожника. Желающим предлагаются фотосессии с волками, лисами, черными воронами, енотами, соболями, мэйн-кунами и немецкой овчаркой. В открытых данных фотографии преподавателя не носят признаков порнографии.

«Ни в какие карты со студентами я не играю, на переменах я с учениками играю в развивающие игры — в мафию, свинтус. Все остальные обвинения — тоже бред. Самое интересное, что один из проректоров сделала массовую рассылку с перечислением якобы моих грехов, где по ошибке добавила меня в рассылку. Так я узнал, что против меня используются грязные методы, чтобы настроить родителей и студентов против меня. Но большинство ребят держатся и на провокации не ведутся», — прокомментировал Панасенко.

По словам преподавателя, конфликт между ним и руководством вуза возник после того, как он начал указывать ректорату на нарушения антитеррористической безопасности в учебном заведении и говорить о нарушениях строительных и санитарных норм. Не получив должной реакции от руководства, он стал писать жалобы в правоохранительные органы.

Дозвонится до пресс-службы ЮурГИИ и получить комментарий URA.RU не удалось. В ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позже.