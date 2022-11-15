В Кремле прокомментировали отказ Зеленского от «Минска-3»

Песков: отказ Зеленского от «Минска-3» подтверждает его нежелание вести переговоры с РФ

15 ноября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Песков убежден, что Зеленский не желает вести диалог с Кремлем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ президента Украины Владимира Зеленского от новых Минских соглашений с Россией подтверждает его нежелание вести переговоры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Абсолютно подтверждает», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, подтверждает ли отказ Зеленского от новых Минских соглашений его нежелание вести переговоры с Россией. Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости. Ранее Зеленский во время своего выступления на G20 заявил о недопустимости подписания с Россией новых Минских соглашений. Он предложил мирный план, разработанный его офисом в сентябре, передает телеканал 360.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от новых Минских соглашений с Россией подтверждает его нежелание вести переговоры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Абсолютно подтверждает», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, подтверждает ли отказ Зеленского от новых Минских соглашений его нежелание вести переговоры с Россией. Слова пресс-секретаря президента РФ передает РИА Новости. Ранее Зеленский во время своего выступления на G20 заявил о недопустимости подписания с Россией новых Минских соглашений. Он предложил мирный план, разработанный его офисом в сентябре, передает телеканал 360.