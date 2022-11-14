14 ноября 2022
13 ноября 2022

В ЯНАО сдается квартира за 200 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой. Гимназия. Класс Газпрома. Администрация города
Квартира в Новом Уренгое сдается без залога Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра за 200 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на Avito.

«В квартире вся мебель и бытовая техника новая. В шаговой доступности детские сады, продуктовые магазины, торговый центр „Вертолет“ и автобусные остановки. Арендная плата 200 тысяч рублей, все включено», — сообщается в объявлении.

Также отмечается, что в квартире есть спортзал, два санузла, многоуровневые потолки с дорогими люстрами, радиаторы отопления с регуляторами, межкомнатные двери премиум класса, элегантный интерьер. «Изящная и благополучная квартира ждет своего нового ценителя прекрасного», — подчеркивается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО выросли цены на аренду квартир. Дешевле всего жилье можно снять в Салехарде и Ноябрьске.

Квартира за 200 тысяч рублей в Новом Уренгое
Квартира за 200 тысяч рублей в Новом Уренгое
Квартира за 200 тысяч рублей в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра за 200 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на Avito. «В квартире вся мебель и бытовая техника новая. В шаговой доступности детские сады, продуктовые магазины, торговый центр „Вертолет“ и автобусные остановки. Арендная плата 200 тысяч рублей, все включено», — сообщается в объявлении. Также отмечается, что в квартире есть спортзал, два санузла, многоуровневые потолки с дорогими люстрами, радиаторы отопления с регуляторами, межкомнатные двери премиум класса, элегантный интерьер. «Изящная и благополучная квартира ждет своего нового ценителя прекрасного», — подчеркивается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО выросли цены на аренду квартир. Дешевле всего жилье можно снять в Салехарде и Ноябрьске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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