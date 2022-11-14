Квартира в Новом Уренгое сдается без залога Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра за 200 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на Avito.

«В квартире вся мебель и бытовая техника новая. В шаговой доступности детские сады, продуктовые магазины, торговый центр „Вертолет“ и автобусные остановки. Арендная плата 200 тысяч рублей, все включено», — сообщается в объявлении.

Также отмечается, что в квартире есть спортзал, два санузла, многоуровневые потолки с дорогими люстрами, радиаторы отопления с регуляторами, межкомнатные двери премиум класса, элегантный интерьер. «Изящная и благополучная квартира ждет своего нового ценителя прекрасного», — подчеркивается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО выросли цены на аренду квартир. Дешевле всего жилье можно снять в Салехарде и Ноябрьске.

Квартира за 200 тысяч рублей в Новом Уренгое Avito

Квартира за 200 тысяч рублей в Новом Уренгое Avito