Челябинский губернатор Текслер встретился с Лукашенко

Беларусь готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл 15 ноября с рабочим визитом в Минск и встретился с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Для Минска очень важно выстроить с Челябинской областью долгосрочные и эффективные отношения, сообщает пресс-служба президента республики.

«Зная Челябинск, Челябинскую область, тем не менее удивился той мощи, которой вы обладаете. Мы примерно на полмиллиарда долларов в том году наторговали с областью. Думаю, в этом году должно быть больше. Чего греха таить, кто-то ушел, мы заняли определенные ниши в России» — сказал Александр Лукашенко.

«Сегодня во Дворце — глава Челябинской области Алексей Текслер. В Беларусь он приехал с внушительной делегацией. Для нас весьма важно выстроить с вами долгосрочные и эффективные отношения. Ваш регион — подтверждение эффективности принятой нами стратегии союзного строительства», — сообщает telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, Беларусь готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере. Делегация от Челябинской области приехала в Беларусь на три дня и сегодня уже второй день визита. Бизнесмены и предприятия региона уже провели около 200 деловых переговоров о расширении сотрудничества.

Ранее в пресс-службе челябинского правительства заявляли, что укрепление экономических и культурных связей между Челябинском и Минском будет подкрепляться подписанием соглашений. Стороны обсуждают поставку белорусских лифтов, сотрудничество между филармониями. Также поднята и тема организации прямого авиасообщения между Челябинском и Минском.