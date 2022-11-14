Тагильчанку, напавшую на полицейского, не стали отправлять в колонию

15 ноября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Если тагильчанка продолжит нарушать закон, ее отправят в колонию, сообщили силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Нижнего Тагила, напавшую на сотрудника ППС во время пьяной ссоры, оштрафована на 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «Приговором районного суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если тагильчанка повторит проступок, ее могут приговорить к реальному лишению свободы. Инцидент произошел 16 марта в одной из квартир по улице Бобкова в Нижнем Тагиле. Женщина, будучи пьяной, напала на полицейского, который приехал успокаивать тагильчанку. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудник ППС приезжал на вызов из-за сообщения о шуме в квартире. До этого женщина не привлекалась по уголовным статьям.

Жительницу Нижнего Тагила, напавшую на сотрудника ППС во время пьяной ссоры, оштрафована на 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «Приговором районного суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если тагильчанка повторит проступок, ее могут приговорить к реальному лишению свободы. Инцидент произошел 16 марта в одной из квартир по улице Бобкова в Нижнем Тагиле. Женщина, будучи пьяной, напала на полицейского, который приехал успокаивать тагильчанку. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудник ППС приезжал на вызов из-за сообщения о шуме в квартире. До этого женщина не привлекалась по уголовным статьям.