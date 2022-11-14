14 ноября 2022

Тагильчанку, напавшую на полицейского, не стали отправлять в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Если тагильчанка продолжит нарушать закон, ее отправят в колонию, сообщили силовики Фото:

Жительницу Нижнего Тагила, напавшую на сотрудника ППС во время пьяной ссоры, оштрафована на 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«Приговором районного суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если тагильчанка повторит проступок, ее могут приговорить к реальному лишению свободы.

Инцидент произошел 16 марта в одной из квартир по улице Бобкова в Нижнем Тагиле. Женщина, будучи пьяной, напала на полицейского, который приехал успокаивать тагильчанку. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудник ППС приезжал на вызов из-за сообщения о шуме в квартире. До этого женщина не привлекалась по уголовным статьям.

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Жительницу Нижнего Тагила, напавшую на сотрудника ППС во время пьяной ссоры, оштрафована на 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «Приговором районного суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если тагильчанка повторит проступок, ее могут приговорить к реальному лишению свободы. Инцидент произошел 16 марта в одной из квартир по улице Бобкова в Нижнем Тагиле. Женщина, будучи пьяной, напала на полицейского, который приехал успокаивать тагильчанку. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудник ППС приезжал на вызов из-за сообщения о шуме в квартире. До этого женщина не привлекалась по уголовным статьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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