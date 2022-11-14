14 ноября 2022

Челябинские «умные домофоны» станут фонарями

© Служба новостей «URA.RU»
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Домофон Интерсвязь. Челябинск, видеокамера, домофон, видеонаблюдение, кнопки домофона
Челябинским домофонам в 2023 году добавят функций Фото:

Домофоны компании «Интерсвязь» из Челябинска приобретут новый функционал, в том числе подсветки входа в помещение. Как URA.RU рассказал главный конструктор домофона «Сокол» Михаил Сысков, разработку начнут внедрять в 2023 году на ряде жилых комплексов.

«Наши домофоны приобретут дополнительные функции. Одна из них — возможность подсветить вход в подъезд, когда человек приблизится к дверям», — сообщил URA.RU Сысков.

Опция будет активизироваться самостоятельно, реагируя на движение. Также добавлены функции вывода объявлений на семидюймовых экранах и открывания двери без каких-то усилий со стороны жильцов. В этом случае домофонный аппарат будет взаимодействовать с приложением компании, установленном на смартфоне человека. В домофонах нового поколения добавится возможность автоматического срабатывания при пожарной сигнализации, если таковая установлена. Функция обеспечит разблокировку входных дверей в случае срабатывания системы оповещения.

Обновленный функционал представили 15 ноября в ходе первой международной конференции по технологиям «умного города» «Сокол» в Челябинске. Новшества будут доступны не везде. В настоящее время проведены переговоры с рядом управляющих компаний, обслуживающих в Челябинске дома комфорт-класса. Монтаж нового оборудования в данных жилых комплексах начнется в 2023 году.

В пресс-службе «Интерсвязи» уточнили: «умные домофоны» установлены в 73% высокоэтажных многоквартирных домов города. Большинство челябинцев имеют от них ключи. Гаджеты можно использовать по разным назначениям. Один из вариантов применения связан с выполнением функций транспортной карты.

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Домофоны компании «Интерсвязь» из Челябинска приобретут новый функционал, в том числе подсветки входа в помещение. Как URA.RU рассказал главный конструктор домофона «Сокол» Михаил Сысков, разработку начнут внедрять в 2023 году на ряде жилых комплексов. «Наши домофоны приобретут дополнительные функции. Одна из них — возможность подсветить вход в подъезд, когда человек приблизится к дверям», — сообщил URA.RU Сысков. Опция будет активизироваться самостоятельно, реагируя на движение. Также добавлены функции вывода объявлений на семидюймовых экранах и открывания двери без каких-то усилий со стороны жильцов. В этом случае домофонный аппарат будет взаимодействовать с приложением компании, установленном на смартфоне человека. В домофонах нового поколения добавится возможность автоматического срабатывания при пожарной сигнализации, если таковая установлена. Функция обеспечит разблокировку входных дверей в случае срабатывания системы оповещения. Обновленный функционал представили 15 ноября в ходе первой международной конференции по технологиям «умного города» «Сокол» в Челябинске. Новшества будут доступны не везде. В настоящее время проведены переговоры с рядом управляющих компаний, обслуживающих в Челябинске дома комфорт-класса. Монтаж нового оборудования в данных жилых комплексах начнется в 2023 году. В пресс-службе «Интерсвязи» уточнили: «умные домофоны» установлены в 73% высокоэтажных многоквартирных домов города. Большинство челябинцев имеют от них ключи. Гаджеты можно использовать по разным назначениям. Один из вариантов применения связан с выполнением функций транспортной карты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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