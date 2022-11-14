Мобилизованные бойцы будут развивать у свердловских школьников военные навыки

15 ноября 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мобилизованным бойцам предложат преподавать в школе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловских военных запаса, призванных в ходе частичной мобилизации, будут привлекать для преподавания начальной военной подготовки (НВП). Об этом сообщил свердловский министр образования Юрий Биктуганов. «Мы готовимся к использованию ресурсов педагогов, которые прошли в свое время кафедру НВП. Эти люди никуда не ушли, они на месте. И точно так же есть ресурсы со стороны мобилизованных, военных. Военкомат готов нам эти данные [о мобилизованных] представить», — передает слова Биктуганова корреспондент URA.RU. Он отметил, что вопрос уже поднимался в кругах власти. В ближайшем будущем вопрос привлечения бойцов для преподавания НВП будут обсуждать с новым свердловским военным комиссаром Юрием Аксеновым. Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, а 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Бойцы примут участие в спецоперации РФ, призванной денацифицировать и демилитаризовать Украину, сообщали власти РФ. Главной целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР, сообщали власти.

Свердловских военных запаса, призванных в ходе частичной мобилизации, будут привлекать для преподавания начальной военной подготовки (НВП). Об этом сообщил свердловский министр образования Юрий Биктуганов. «Мы готовимся к использованию ресурсов педагогов, которые прошли в свое время кафедру НВП. Эти люди никуда не ушли, они на месте. И точно так же есть ресурсы со стороны мобилизованных, военных. Военкомат готов нам эти данные [о мобилизованных] представить», — передает слова Биктуганова корреспондент URA.RU. Он отметил, что вопрос уже поднимался в кругах власти. В ближайшем будущем вопрос привлечения бойцов для преподавания НВП будут обсуждать с новым свердловским военным комиссаром Юрием Аксеновым. Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, а 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Бойцы примут участие в спецоперации РФ, призванной денацифицировать и демилитаризовать Украину, сообщали власти РФ. Главной целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР, сообщали власти.