14 ноября 2022

Мобилизованные бойцы будут развивать у свердловских школьников военные навыки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Мобилизованным бойцам предложат преподавать в школе Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Свердловских военных запаса, призванных в ходе частичной мобилизации, будут привлекать для преподавания начальной военной подготовки (НВП). Об этом сообщил свердловский министр образования Юрий Биктуганов.

«Мы готовимся к использованию ресурсов педагогов, которые прошли в свое время кафедру НВП. Эти люди никуда не ушли, они на месте. И точно так же есть ресурсы со стороны мобилизованных, военных. Военкомат готов нам эти данные [о мобилизованных] представить», — передает слова Биктуганова корреспондент URA.RU.

Он отметил, что вопрос уже поднимался в кругах власти. В ближайшем будущем вопрос привлечения бойцов для преподавания НВП будут обсуждать с новым свердловским военным комиссаром Юрием Аксеновым.

Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, а 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Бойцы примут участие в спецоперации РФ, призванной денацифицировать и демилитаризовать Украину, сообщали власти РФ. Главной целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР, сообщали власти.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловских военных запаса, призванных в ходе частичной мобилизации, будут привлекать для преподавания начальной военной подготовки (НВП). Об этом сообщил свердловский министр образования Юрий Биктуганов. «Мы готовимся к использованию ресурсов педагогов, которые прошли в свое время кафедру НВП. Эти люди никуда не ушли, они на месте. И точно так же есть ресурсы со стороны мобилизованных, военных. Военкомат готов нам эти данные [о мобилизованных] представить», — передает слова Биктуганова корреспондент URA.RU. Он отметил, что вопрос уже поднимался в кругах власти. В ближайшем будущем вопрос привлечения бойцов для преподавания НВП будут обсуждать с новым свердловским военным комиссаром Юрием Аксеновым. Частичная мобилизация стартовала 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, а 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Бойцы примут участие в спецоперации РФ, призванной денацифицировать и демилитаризовать Украину, сообщали власти РФ. Главной целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР, сообщали власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...