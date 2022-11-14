В Тюмени разразился скандал из-за общественного транспорта

Жители Тюмени возмущены тем, что общественный транспорт не соблюдает расписание

15 ноября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Тюменцы возмущены тем, что общественный транспорт не соблюдает установленное расписание Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области возмущены тем, что общественный транспорт не приезжает по расписанию. Об этом тюменцы сообщают в социальных сетях. «Автобуса по маршруту 70 ждешь на остановке по полчаса, по расписанию не приезжает. Сколько уже можно? На работу из-за этого опаздываешь, хотя на остановку приходишь даже раньше», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Об аналогичных ситуация тюменцы сообщают и на маршрутах под другими номерами. «Летом транспорт по маршруту 66 могу ждать долго, ну вот в такую погоду стоять по 40 минут нет желания», — рассказал Костя Галеев. Также горожане рассказывают и о других направлениях общественного транспорта, которые ходят несвоевременно. «52 автобус пропускает рейсы, поэтому заполнен пассажирами. А 60 ходит раз в час», — высказалась Анастасия Чекунова. «64 маршрутками не соблюдается график передвижения, происходит регуляторное опоздание. Участились случаи, когда „набитые“ битком маршрутки проезжают мимо остановки, не останавливаясь», — написал пользователь с ником Иришка Иришка. Вопрос общественного транспорта был поднят на заседании коллегии администрации Тюмени, там же была проведена настройка расписаний. «Главная задача, которую я поставил перед специалистами — организация системного подхода к транспортному планированию, который опирался бы в первую очередь на качественный анализ пассажиропотока», — подчеркнул на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Руслан Кухарук.

Жители Тюменской области возмущены тем, что общественный транспорт не приезжает по расписанию. Об этом тюменцы сообщают в социальных сетях. «Автобуса по маршруту 70 ждешь на остановке по полчаса, по расписанию не приезжает. Сколько уже можно? На работу из-за этого опаздываешь, хотя на остановку приходишь даже раньше», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Об аналогичных ситуация тюменцы сообщают и на маршрутах под другими номерами. «Летом транспорт по маршруту 66 могу ждать долго, ну вот в такую погоду стоять по 40 минут нет желания», — рассказал Костя Галеев. Также горожане рассказывают и о других направлениях общественного транспорта, которые ходят несвоевременно. «52 автобус пропускает рейсы, поэтому заполнен пассажирами. А 60 ходит раз в час», — высказалась Анастасия Чекунова. «64 маршрутками не соблюдается график передвижения, происходит регуляторное опоздание. Участились случаи, когда „набитые“ битком маршрутки проезжают мимо остановки, не останавливаясь», — написал пользователь с ником Иришка Иришка. Вопрос общественного транспорта был поднят на заседании коллегии администрации Тюмени, там же была проведена настройка расписаний. «Главная задача, которую я поставил перед специалистами — организация системного подхода к транспортному планированию, который опирался бы в первую очередь на качественный анализ пассажиропотока», — подчеркнул на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Руслан Кухарук.