Александр Моор будет курировать идеологический проект Госдумы

Губернатор Тюменской области возглавил координационный совет федерального идеологического проекта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Александр Моор возглавил региональный координационный совет по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи, учрежденный Государственной думой. Об этом сообщается в распоряжении правительства Тюменской области. Назначить председателями региональных советов глав регионов распорядились депутаты Госдумы.

«При высшем должностном лице субъекта РФ создается координационный, совещательный орган по взаимодействию с движением. Губернаторы лично будут включены в организацию движения во вверенном регионе, в том числе в предоставление ресурсов и создание условий», — говорится на сайте федерального парламента.

Совет обеспечит новому молодежному движению прямое взаимодействие с исполнительной властью региона. «Координационный совет является постоянно действующим координационно-совещательным органом по вопросам координации и взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тюменской области и первичными отделениями по вопросам развития и поддержки детского и молодежного движения Тюменской области», — сказано в документе правительства.

По мнению авторов создателей движения, оно будет заниматься воспитанием и формированием мировоззрения у подрастающего поколения. «Принятие закона о движении сможет выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, систематизировать работу всех детских организаций», — говорится о новом движении на сайте Государственной думы. Федеральным председателем движения назначен Сергей Кириенко.

Ранее URA.RU сообщало, что Моор возглавил комиссию по цифровому развитию региона. Она была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.