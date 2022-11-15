В Кремле ответили на предложение Зеленского по обмену военнопленных «все на всех»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков отметил, что Минобороны занимаются определением форматов, связанных с обменом военнопленных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России существуют определенные ведомства, которые занимаются вопросами, связанными с обменом военнопленных. Они определяют форматы обмена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросами обменов. В первую очередь Минобороны. Именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так представитель Путина отреагировал на соответствующее предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене формата «все на всех».

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В России существуют определенные ведомства, которые занимаются вопросами, связанными с обменом военнопленных. Они определяют форматы обмена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросами обменов. В первую очередь Минобороны. Именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так представитель Путина отреагировал на соответствующее предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене формата «все на всех».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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