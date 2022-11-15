В Кремле ответили на предложение Зеленского по обмену военнопленных «все на всех»

Дмитрий Песков отметил, что Минобороны занимаются определением форматов, связанных с обменом военнопленных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В России существуют определенные ведомства, которые занимаются вопросами, связанными с обменом военнопленных. Они определяют форматы обмена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросами обменов. В первую очередь Минобороны. Именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так представитель Путина отреагировал на соответствующее предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене формата «все на всех».
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