Песков прокомментировал критику России на саммите G20

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
Песков заявил, что Россия выражает несогласие с критикой Фото:
новость из сюжета
Саммит G20 в Индонезии

Россия не согласна с критикой, которую озвучили участники саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наш министр оперативно реагирует на эту критику. Наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой. Внешняя политика в нашей стране определяется президентом», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россия не согласна с критикой, которую озвучили участники саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наш министр оперативно реагирует на эту критику. Наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой. Внешняя политика в нашей стране определяется президентом», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...