Песков прокомментировал критику России на саммите G20

Песков заявил, что Россия выражает несогласие с критикой
новость из сюжетаСаммит G20 в Индонезии
Россия не согласна с критикой, которую озвучили участники саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наш министр оперативно реагирует на эту критику. Наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой. Внешняя политика в нашей стране определяется президентом», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews