В Новом Уренгое возведут ледяную копию нового терминала аэропорта

Ледовый городок посвящен празднованию 100-летия гражданской авиации России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в telegram-канале.

«На городской площади возведем копию нового терминала нашего аэропорта в ледяном исполнении. В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России», — написал Воронов.

Он отметил, что ледовые скульптуры будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов. И будут также размещены в отдаленных районах Коротчаево и Лимбяяха.

Воронов также анонсировал старт фестиваля ледовых скульптур «Необъятный Ямал». «Поступило более 10 заявок от мастеров из Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Тагила, Невьянска и Кургана. Создавать свои шедевры ледовых дел мастера будут на площади у администрации», — подчеркнул глава Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Салехарда планируют потратить на установку ледовых городков 15 млн рублей. Устройство объектов намечено не позднее 15 декабря.