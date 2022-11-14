14 ноября 2022

В Новом Уренгое возведут ледяную копию нового терминала аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Строящийся Ледовый городок на площади 1905 года. Екатеринбург, ледовый городок, подготовка, город екатеринбург
Ледовый городок посвящен празднованию 100-летия гражданской авиации России Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в telegram-канале.

«На городской площади возведем копию нового терминала нашего аэропорта в ледяном исполнении. В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России», — написал Воронов.

Он отметил, что ледовые скульптуры будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов. И будут также размещены в отдаленных районах Коротчаево и Лимбяяха.

Воронов также анонсировал старт фестиваля ледовых скульптур «Необъятный Ямал». «Поступило более 10 заявок от мастеров из Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Тагила, Невьянска и Кургана. Создавать свои шедевры ледовых дел мастера будут на площади у администрации», — подчеркнул глава Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Салехарда планируют потратить на установку ледовых городков 15 млн рублей. Устройство объектов намечено не позднее 15 декабря.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) установят ледовую скульптуру в виде нового терминала аэропорта. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в telegram-канале. «На городской площади возведем копию нового терминала нашего аэропорта в ледяном исполнении. В этом году ледовый городок посвятили празднованию 100-летия гражданской авиации России», — написал Воронов. Он отметил, что ледовые скульптуры будут в форме самолетов, вертолетов и портретов великих конструкторов. И будут также размещены в отдаленных районах Коротчаево и Лимбяяха. Воронов также анонсировал старт фестиваля ледовых скульптур «Необъятный Ямал». «Поступило более 10 заявок от мастеров из Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Тагила, Невьянска и Кургана. Создавать свои шедевры ледовых дел мастера будут на площади у администрации», — подчеркнул глава Нового Уренгоя. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Салехарда планируют потратить на установку ледовых городков 15 млн рублей. Устройство объектов намечено не позднее 15 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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