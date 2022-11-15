Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Города воинской славы»

В ходе заседания оргкомитета «Победа» Владимир Путин присвоил новые звания Мелитополю и Мариуполю
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ, опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества присвоить звание городу Мелитополю <…> «Город воинской славы», — уточняется в указе. Аналогичный указ касается Мариуполя.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В результате действий ВС РФ освобождены значительные части территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили.
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