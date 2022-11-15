Путин присвоил звание «Города трудовой доблести» Горловке и Луганску

Луганску и Горловке присвоены звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ, опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За значительный вклад жителей города в достижение победы в ходе Великой Отечественной войны <…> присвоить почетное звание РФ „Город трудовой доблести“ г. Горловке, г. Луганску», — уточняется в указе.
Помимо Луганска и Горловки звания также присвоены семи городам. Это Орск, Якутск, Златоуст, Астрахань, Вологда, Норильск и Каспийск.
Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в районе поселка Майорска (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Исполняющий обязанность главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Россия движется вперед, несмотря на трудности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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Луганску и Горловке присвоены звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ, подписанный президентом РФ, опубликован на интернет-портале правовой информации. «За значительный вклад жителей города в достижение победы в ходе Великой Отечественной войны <…> присвоить почетное звание РФ „Город трудовой доблести“ г. Горловке, г. Луганску», — уточняется в указе. Помимо Луганска и Горловки звания также присвоены семи городам. Это Орск, Якутск, Златоуст, Астрахань, Вологда, Норильск и Каспийск. Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в районе поселка Майорска (находится на северной окраине города Горловка) и Первомайского (город в Харьковской области). Исполняющий обязанность главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Россия движется вперед, несмотря на трудности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.