Тюменские власти рассказали о проекте, который затронет все музеи области

В регионе появится «Музейная сеть Тюменской области»

15 ноября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Сеть будет курироваться департаментом культуры и ТМПО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В регионе в скором времени появится «Музейная сеть Тюменской области». Она объединит музеи всех 26 муниципалитетов и будет курироваться Тюменским музейно-просветительским объединением. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елена Майер, директор департамента культуры. «В октябре между департаментом культуры Тюменской области, ТМПО и 26 муниципальными образованиями заключены соглашения о сотрудничестве. Ожидаем, что оно будет способствовать созданию единого культурного пространства региона, позволит вывести на новый уровень работу музеев Тюменской области, сделать их еще более привлекательными для жителей нашей области и всей России, а также расширить научный и информационный потенциал музеев в образовательном процессе», — рассказала Елена Майер. Глава департамента культуры отметила, что союз музеев и власти основан на взаимовыгодном и равноправном партнерстве. Все учреждения будут работать в прежнем формате и никаких юридических связей между ними не будет, добавляет Елена Майер.

В регионе в скором времени появится «Музейная сеть Тюменской области». Она объединит музеи всех 26 муниципалитетов и будет курироваться Тюменским музейно-просветительским объединением. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елена Майер, директор департамента культуры. «В октябре между департаментом культуры Тюменской области, ТМПО и 26 муниципальными образованиями заключены соглашения о сотрудничестве. Ожидаем, что оно будет способствовать созданию единого культурного пространства региона, позволит вывести на новый уровень работу музеев Тюменской области, сделать их еще более привлекательными для жителей нашей области и всей России, а также расширить научный и информационный потенциал музеев в образовательном процессе», — рассказала Елена Майер. Глава департамента культуры отметила, что союз музеев и власти основан на взаимовыгодном и равноправном партнерстве. Все учреждения будут работать в прежнем формате и никаких юридических связей между ними не будет, добавляет Елена Майер.