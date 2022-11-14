14 ноября 2022

Тюменские власти рассказали о проекте, который затронет все музеи области

В регионе появится «Музейная сеть Тюменской области»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Елены Майер, нового директора департамента культуры Тюменской области Тюмень, майер елена
Сеть будет курироваться департаментом культуры и ТМПО Фото:

В регионе в скором времени появится «Музейная сеть Тюменской области». Она объединит музеи всех 26 муниципалитетов и будет курироваться Тюменским музейно-просветительским объединением. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елена Майер, директор департамента культуры.

«В октябре между департаментом культуры Тюменской области, ТМПО и 26 муниципальными образованиями заключены соглашения о сотрудничестве. Ожидаем, что оно будет способствовать созданию единого культурного пространства региона, позволит вывести на новый уровень работу музеев Тюменской области, сделать их еще более привлекательными для жителей нашей области и всей России, а также расширить научный и информационный потенциал музеев в образовательном процессе», — рассказала Елена Майер.

Глава департамента культуры отметила, что союз музеев и власти основан на взаимовыгодном и равноправном партнерстве. Все учреждения будут работать в прежнем формате и никаких юридических связей между ними не будет, добавляет Елена Майер.

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В регионе в скором времени появится «Музейная сеть Тюменской области». Она объединит музеи всех 26 муниципалитетов и будет курироваться Тюменским музейно-просветительским объединением. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елена Майер, директор департамента культуры. «В октябре между департаментом культуры Тюменской области, ТМПО и 26 муниципальными образованиями заключены соглашения о сотрудничестве. Ожидаем, что оно будет способствовать созданию единого культурного пространства региона, позволит вывести на новый уровень работу музеев Тюменской области, сделать их еще более привлекательными для жителей нашей области и всей России, а также расширить научный и информационный потенциал музеев в образовательном процессе», — рассказала Елена Майер. Глава департамента культуры отметила, что союз музеев и власти основан на взаимовыгодном и равноправном партнерстве. Все учреждения будут работать в прежнем формате и никаких юридических связей между ними не будет, добавляет Елена Майер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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