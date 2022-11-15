Путину предложили присвоить звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю

Президенту РФ Владимиру Путину предложили присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. Соответствующее предложение внес глава Российской академии наук Геннадий Красников.
«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания „Город воинской славы“ двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю», — сказал Красников на заседании Российского оргкомитета «Победа». Его слова приводит РИА Новости. Также уточняется, что данное предложение прошло экспертизу в РАН.
Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В результате действий ВС РФ освобождены значительные части территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили.
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Президенту РФ Владимиру Путину предложили присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. Соответствующее предложение внес глава Российской академии наук Геннадий Красников. «Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания „Город воинской славы“ двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю», — сказал Красников на заседании Российского оргкомитета «Победа». Его слова приводит РИА Новости. Также уточняется, что данное предложение прошло экспертизу в РАН. Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В результате действий ВС РФ освобождены значительные части территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили.