Путину предложили присвоить звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Российскому президенту предложили присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю, предложение одобрили в РАН Фото:
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Президенту РФ Владимиру Путину предложили присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. Соответствующее предложение внес глава Российской академии наук Геннадий Красников.

«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания „Город воинской славы“ двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю», — сказал Красников на заседании Российского оргкомитета «Победа». Его слова приводит РИА Новости. Также уточняется, что данное предложение прошло экспертизу в РАН.

Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В результате действий ВС РФ освобождены значительные части территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили.

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Президенту РФ Владимиру Путину предложили присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. Соответствующее предложение внес глава Российской академии наук Геннадий Красников. «Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания „Город воинской славы“ двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю», — сказал Красников на заседании Российского оргкомитета «Победа». Его слова приводит РИА Новости. Также уточняется, что данное предложение прошло экспертизу в РАН. Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В результате действий ВС РФ освобождены значительные части территории ДНР, полностью — ЛНР. Мариуполь — крупный город в Донецкой области, который российские солдаты также освободили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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