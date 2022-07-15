15 июля 2022
14 июля 2022

Семья из ЯНАО взяла под опеку детей из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, материнство, девочка, ребенок
В округ приедет десять детей из Донбасса Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Семья Дружининых из Салехарда (ЯНАО) оформила опеку над двумя сиротами из Донецкой народной республики. Всего в округе будут жить десять приемных детей из Донбасса, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа».

Встреча с приемными родителями состоялась в аэропорту окружной столицы. Всего в семье Дружининых 15 детей. Данило Трубицын, уполномоченный по правам ребенка в округе, сопровождал детей в поездке до Салехарда.

Ранее URA.RU писало, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, в которых приемные семьи готовы принять детей из Донбасса. Всего планируется разместить 108 человек.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в ДНР и ЛНР, началась 24 февраля. Нацбаты и ВСУ не прекращали обстрелы республик на протяжении восьми лет, из-за чего страдали жители.

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Семья Дружининых из Салехарда (ЯНАО) оформила опеку над двумя сиротами из Донецкой народной республики. Всего в округе будут жить десять приемных детей из Донбасса, сообщает telegram-канал «Ямал-медиа». Встреча с приемными родителями состоялась в аэропорту окружной столицы. Всего в семье Дружининых 15 детей. Данило Трубицын, уполномоченный по правам ребенка в округе, сопровождал детей в поездке до Салехарда. Ранее URA.RU писало, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, в которых приемные семьи готовы принять детей из Донбасса. Всего планируется разместить 108 человек. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в ДНР и ЛНР, началась 24 февраля. Нацбаты и ВСУ не прекращали обстрелы республик на протяжении восьми лет, из-за чего страдали жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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