Немцы набросились на Зеленского после его выступления на G20

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали стратегию Зеленского по завершению СВО

15 ноября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Немцы не оценили стратегию мира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны стратегией завершения конфликта на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским во время саммита «Большой двадцатки (G20). Свое негодование они выразили под соответствующим материалом газеты. «Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер — президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны», — отметил пользователь под ником Matthias V. Также он отметил, что украинский лидер страдает от мании величия. С похожим посылом выступил и читатель Jupp. Он подчеркнул, что фамилию Зеленский можно использовать как синоним слова «требование». Другой читатель предложил альтернативу требованиям Владимира Зеленского. «Он должен заявить о нейтралитете своей страны, уважать меньшинства, не притеснять русское население и русскую культуру. Крым и Донбасс остаются российскими. Тогда можно вести переговоры», — написал Wolf B. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. На них уже отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, уточнив, что киевские условия по мирному договору с Россией неадекватны. В Кремле отметили, что Зеленский «не хочет вести переговоры» с РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они ни к чему не привели. При этом российская сторона продолжает оставаться лояльной к дипломатии.

Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны стратегией завершения конфликта на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским во время саммита «Большой двадцатки (G20). Свое негодование они выразили под соответствующим материалом газеты. «Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер — президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны», — отметил пользователь под ником Matthias V. Также он отметил, что украинский лидер страдает от мании величия. С похожим посылом выступил и читатель Jupp. Он подчеркнул, что фамилию Зеленский можно использовать как синоним слова «требование». Другой читатель предложил альтернативу требованиям Владимира Зеленского. «Он должен заявить о нейтралитете своей страны, уважать меньшинства, не притеснять русское население и русскую культуру. Крым и Донбасс остаются российскими. Тогда можно вести переговоры», — написал Wolf B. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. На них уже отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, уточнив, что киевские условия по мирному договору с Россией неадекватны. В Кремле отметили, что Зеленский «не хочет вести переговоры» с РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Россия и Украина предпринимали попытки провести переговоры, но они ни к чему не привели. При этом российская сторона продолжает оставаться лояльной к дипломатии.