Главврач главной больницы Екатеринбурга нашел деньги на ремонт разбитого отделения

Свердловскому минздраву выделили средства на проведение капремонта в ГКБ №40

17 ноября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Александр Прудков нашел деньги, чтобы отремонтировать больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU Главврач Городской клинической больницы №40 (ГКБ) в Екатеринбурге Александр Прудков нашел финансирование, чтобы провести ремонтные работы в медучреждении. Работы планируют окончить в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в минздраве Свердловской области. Сумма, которую потратят на работы, не раскрывается. Ранее URA.RU писало, что пациенты ведущей больницы в столице Урала жалуются на удручающее состояние палат. По мнению горожан, медицинское учреждение нуждается в ремонте. Речь идет об инфекционном корпусе, который был построен более 20 лет назад. «В областном бюджете для минздрава Свердловской области предусмотрели средства на проведение капитального ремонта комплекса зданий инфекционной службы учреждения. Завершение работ по капремонту планируется в срок до 30.06.2023», — сказано в сообщении. В медучреждении URA.RU заявили, что санитарно-эпидемиологическое состояние отделений ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №40» соответствует действующим нормам и правилам. Ранее агентство писало, что жительница столицы Урала проходила лечение в ГКБ№40 больнице Екатеринбурга, куда ее доставили с положительным ПЦР тестом на коронавирус. Горожанку разместили в палате 216. По ее словам, в палате полная антисанитария, нечеловеческие условия.

Главврач Городской клинической больницы №40 (ГКБ) в Екатеринбурге Александр Прудков нашел финансирование, чтобы провести ремонтные работы в медучреждении. Работы планируют окончить в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в минздраве Свердловской области. Сумма, которую потратят на работы, не раскрывается. Ранее URA.RU писало, что пациенты ведущей больницы в столице Урала жалуются на удручающее состояние палат. По мнению горожан, медицинское учреждение нуждается в ремонте. Речь идет об инфекционном корпусе, который был построен более 20 лет назад. «В областном бюджете для минздрава Свердловской области предусмотрели средства на проведение капитального ремонта комплекса зданий инфекционной службы учреждения. Завершение работ по капремонту планируется в срок до 30.06.2023», — сказано в сообщении. В медучреждении URA.RU заявили, что санитарно-эпидемиологическое состояние отделений ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №40» соответствует действующим нормам и правилам. Ранее агентство писало, что жительница столицы Урала проходила лечение в ГКБ№40 больнице Екатеринбурга, куда ее доставили с положительным ПЦР тестом на коронавирус. Горожанку разместили в палате 216. По ее словам, в палате полная антисанитария, нечеловеческие условия.