Пермский экс-министр уходит с поста руководителя цирка

Сейчас Вячеслав Торчинский временно находится на больничном Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Директор пермского цирка Вячеслав Торчинский оставит свою должность с 16 ноября. Руководитель учреждения написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«В Российской государственной цирковой компании ответили, что Торчинский 3 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию. Планировалось, что он уволится 9 ноября. Однако после он отозвал свое заявление и оформил лист временной нетрудоспособности. Как уточнили в Росгосцирке, увольнение все же состоится — 16 ноября. Прекращение трудовых отношений на эту дату перенес сам Торчинский», — сообщает «АиФ — Прикамье».

По данным издания, Вячеслав Торчинский не озвучил причину своего увольнения. URA.RU он сообщил, что сейчас находится на больничном. «Я сейчас на больничном. До какого срока — пока неизвестно, больше ничего не могу сказать», — сказал корреспонденту агентства Торчинский.

Вячеслав Торчинский приступил к обязанностям директора пермского цирка 30 сентября. URA.RU он тогда признался, что не ожидал нового назначения. Позже в telegram-канале издания «В курсе.ру» появилась информация о том, что Торчинского могут уволить с должности руководителя. В этом якобы заинтересован лично гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.