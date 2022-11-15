В США хотят резко изменить политику по отношению к Украине

Конгрессмен США: Вашингтон должен урезать финансовую и военную помощь Украине
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США должны начать расследование по расходу отправленных средств Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США должны урезать финансовую и военную помощь Украине, а также провести проверку по расходованию отправленных денежных средств. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси в Twitter.

«Мы должны немедленно прекратить выплаты Украине и начать тщательную проверку по расходованию 60 миллиардов долларов, которые [президент Соединенных Штатов] Джо Байден и конгресс уже отправили туда», — написал Мэсси.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не перестанут помогать Киеву. Там уточнили, что будут оказывать помощь столько, сколько потребуется, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и западные страны начали оказывать всевозможную помощь Украине. Но спустя время европейские страны начали высказывать недовольство и ограничивать поддержку украинской стороне. Например, Швейцария отказалась от поставок оружия. В США мнение тоже разделилось — между демократами и республиканцами, сообщает Life.

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США должны урезать финансовую и военную помощь Украине, а также провести проверку по расходованию отправленных денежных средств. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси в Twitter. «Мы должны немедленно прекратить выплаты Украине и начать тщательную проверку по расходованию 60 миллиардов долларов, которые [президент Соединенных Штатов] Джо Байден и конгресс уже отправили туда», — написал Мэсси. Ранее в Пентагоне заявили, что США не перестанут помогать Киеву. Там уточнили, что будут оказывать помощь столько, сколько потребуется, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. США и западные страны начали оказывать всевозможную помощь Украине. Но спустя время европейские страны начали высказывать недовольство и ограничивать поддержку украинской стороне. Например, Швейцария отказалась от поставок оружия. В США мнение тоже разделилось — между демократами и республиканцами, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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