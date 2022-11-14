Еще одна европейская страна отказалась от помощи Украине

Президент Швейцарии: страна не будет поставлять оружие Украине

14 ноября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Швейцария не будет поставлять оружие Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария отказалась от поставок оружия Украине. Об этом заявил президент страны Кассис Берн. «Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте», — сказал президент на полях Парижского форума мира. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что Швейцария не планирует так или иначе участвовать абсолютно в любом конфликте. Также глава страны подчеркнул, что Швейцария испытывает давление со стороны других европейских стран. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью помощи мирным жителям Донбасса. Также задачей является демилитаризация страны. США и европейские страны оказывают помощь украинской стороны, но с течением времени все больше стран стали ограничивать свою поддержку.

Швейцария отказалась от поставок оружия Украине. Об этом заявил президент страны Кассис Берн. «Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте», — сказал президент на полях Парижского форума мира. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что Швейцария не планирует так или иначе участвовать абсолютно в любом конфликте. Также глава страны подчеркнул, что Швейцария испытывает давление со стороны других европейских стран. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью помощи мирным жителям Донбасса. Также задачей является демилитаризация страны. США и европейские страны оказывают помощь украинской стороны, но с течением времени все больше стран стали ограничивать свою поддержку.