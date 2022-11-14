Пентагон: США не остановят помощь Украине из-за начала зимы

15 ноября 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

В Пентагоне заявили, что поставки оружия продолжатся столько времени, сколько потребуется Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США намерены продолжать поставки вооружения на Украину вне зависимости от наступления зимы. Такое заявление сделал один из высокопоставленных представителей Пентагона. «Мы продолжим работать с ними (украинцами) и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя. И мы готовы делать это так долго, как потребуется», — цитирует слова представителя Пентагона РИА Новости. Ранее стало известно, что США намерены передать Украине восемь систем NASAMS. Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии.

В США намерены продолжать поставки вооружения на Украину вне зависимости от наступления зимы. Такое заявление сделал один из высокопоставленных представителей Пентагона. «Мы продолжим работать с ними (украинцами) и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя. И мы готовы делать это так долго, как потребуется», — цитирует слова представителя Пентагона РИА Новости. Ранее стало известно, что США намерены передать Украине восемь систем NASAMS. Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии.