Пентагон: США не остановят помощь Украине из-за начала зимы

В Пентагоне заявили, что поставки оружия продолжатся столько времени, сколько потребуется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В США намерены продолжать поставки вооружения на Украину вне зависимости от наступления зимы. Такое заявление сделал один из высокопоставленных представителей Пентагона.
«Мы продолжим работать с ними (украинцами) и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя. И мы готовы делать это так долго, как потребуется», — цитирует слова представителя Пентагона РИА Новости.
Ранее стало известно, что США намерены передать Украине восемь систем NASAMS. Для работы на комплексе украинских военных готовили инструкторы из Норвегии.
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