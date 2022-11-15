Мэр Новой Каховки рассказал о гибели мирных жителей в обстрелах ВСУ

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают Новую Каховку. Среди мирного населения много жертв. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мэр города Владимир Леонтьев.
«Самое страшное — непрекращающиеся удары. Они абсолютно хаотичны, бессистемны. Страдают только мирные люди. Никого больше я не видел. Только мирные. Люди остаются без конечностей, умирают. Среди пострадавших много женщин, детей, стариков», — сказал Леонтьев.
Градоначальник отметил, что 14 ноября российские полицейские эвакуировали женщину с пятью ранениями, сын которой находится на стороне ВСУ. «У женщины пять ранений: шея, живот, бедро, голова. Осколок был в голове. Она говорит: как же так, что сын воюет против матери. Это дословно», — рассказал он.
Мэр дополнил, что в городе продолжают работать все оперативные службы. Эвакуация продолжается.
Ранее Вооруженные силы РФ приняли решение о передислокации из-под Херсона на левый берег Днепра ради сохранения жизней военных и мирных граждан. Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева заявляла о том, что ВСУ готовятся к расстрелу мирных жителей Херсона.
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Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают Новую Каховку. Среди мирного населения много жертв. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал мэр города Владимир Леонтьев. «Самое страшное — непрекращающиеся удары. Они абсолютно хаотичны, бессистемны. Страдают только мирные люди. Никого больше я не видел. Только мирные. Люди остаются без конечностей, умирают. Среди пострадавших много женщин, детей, стариков», — сказал Леонтьев. Градоначальник отметил, что 14 ноября российские полицейские эвакуировали женщину с пятью ранениями, сын которой находится на стороне ВСУ. «У женщины пять ранений: шея, живот, бедро, голова. Осколок был в голове. Она говорит: как же так, что сын воюет против матери. Это дословно», — рассказал он. Мэр дополнил, что в городе продолжают работать все оперативные службы. Эвакуация продолжается. Ранее Вооруженные силы РФ приняли решение о передислокации из-под Херсона на левый берег Днепра ради сохранения жизней военных и мирных граждан. Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева заявляла о том, что ВСУ готовятся к расстрелу мирных жителей Херсона.