В Офисе Зеленского заявили о критической ситуации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдаты
На Украине тяжелая ситуация из-за обстрелов, заявил Кирилл Тимошенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве сложилась тяжелая ситуация, из-за чего в столице Украины проводятся аварийные отключения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений», — написал Тимошенко в своем telegram-канале.

Он также отметил, что Украина вынуждена экстренно отключать электроэнергию. Такое решение сбалансирует энергосистему и позволит избежать перебоев в работе оборудования, объяснил он.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве сложилась тяжелая ситуация, из-за чего в столице Украины проводятся аварийные отключения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он также отметил, что Украина вынуждена экстренно отключать электроэнергию. Такое решение сбалансирует энергосистему и позволит избежать перебоев в работе оборудования, объяснил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...