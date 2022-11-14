Пермский прокурор и следователи выехали на место ЧП на железной дороге

15 ноября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Ход восстановительных работ на железнодорожном перегоне находится под контролем транспортной прокуратуры Фото: Ася Бронникова © URA.RU На место аварии на железнодорожных путях выехал пермский транспортный прокурор, а также следственно-оперативная группа. На перегоне Левшино-Голованово, где из-за столкновения грузовика с опорой моста, были повреждены пути, также работает бригада восстановительного поезда. «В результате происшествия произошло нарушение целостности пролетного строения путепровода со смещением рельсо-шпальной решетки. Движение поездов на перегоне приостановлено. Ход восстановительных работ и открытие движения находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Уточняется, что грузовой автомобиль с поднятым кузовом совершил на перегоне столкновение с пролетом железнодорожного путепровода. За рулем находился водитель 1973 года рождения. В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между станциями Пермь-2, и Чусовская, Лысьва.

На место аварии на железнодорожных путях выехал пермский транспортный прокурор, а также следственно-оперативная группа. На перегоне Левшино-Голованово, где из-за столкновения грузовика с опорой моста, были повреждены пути, также работает бригада восстановительного поезда. «В результате происшествия произошло нарушение целостности пролетного строения путепровода со смещением рельсо-шпальной решетки. Движение поездов на перегоне приостановлено. Ход восстановительных работ и открытие движения находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Уточняется, что грузовой автомобиль с поднятым кузовом совершил на перегоне столкновение с пролетом железнодорожного путепровода. За рулем находился водитель 1973 года рождения. В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между станциями Пермь-2, и Чусовская, Лысьва.