14 ноября 2022

Пермский прокурор и следователи выехали на место ЧП на железной дороге

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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Ход восстановительных работ на железнодорожном перегоне находится под контролем транспортной прокуратуры Фото:

На место аварии на железнодорожных путях выехал пермский транспортный прокурор, а также следственно-оперативная группа. На перегоне Левшино-Голованово, где из-за столкновения грузовика с опорой моста, были повреждены пути, также работает бригада восстановительного поезда.

«В результате происшествия произошло нарушение целостности пролетного строения путепровода со смещением рельсо-шпальной решетки. Движение поездов на перегоне приостановлено. Ход восстановительных работ и открытие движения находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что грузовой автомобиль с поднятым кузовом совершил на перегоне столкновение с пролетом железнодорожного путепровода. За рулем находился водитель 1973 года рождения. В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между станциями Пермь-2, и Чусовская, Лысьва.

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На место аварии на железнодорожных путях выехал пермский транспортный прокурор, а также следственно-оперативная группа. На перегоне Левшино-Голованово, где из-за столкновения грузовика с опорой моста, были повреждены пути, также работает бригада восстановительного поезда. «В результате происшествия произошло нарушение целостности пролетного строения путепровода со смещением рельсо-шпальной решетки. Движение поездов на перегоне приостановлено. Ход восстановительных работ и открытие движения находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Уточняется, что грузовой автомобиль с поднятым кузовом совершил на перегоне столкновение с пролетом железнодорожного путепровода. За рулем находился водитель 1973 года рождения. В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между станциями Пермь-2, и Чусовская, Лысьва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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