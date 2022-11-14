В Пермском крае грузовик повредил железнодорожные пути

В результате аварии никто не пострадал Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В Пермском крае на перегоне Левшино-Голованово Свердловской железной дороги грузовая машина при съезде с Чусовского моста наехала на одну из его опор. В результате произошло нарушение целостности пролетного строения железнодорожного путепровода.

«Для проведения восстановительных работ движение поездов на перегоне приостановлено. Возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между станциями Пермь-2, и Чусовская, Лысьва. Просим пассажиров учитывать эту информацию при выборе маршрутов поездок, по возможности выбирать альтернативные виды транспорта», — сообщили в пресс-службе Пермской пригородной компании.

В результате аварии пострадавших нет. К месту ДТП были направлены восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Чусовская.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае электропоезд «Ласточка» насмерть сбил пенсионера. Он переходил переезд на запрещающий сигнал светофора.