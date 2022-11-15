Бойцы получают весточки с родины регулярно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Копейска (Челябинская область) отправили книги вместе с гуманитарным грузом для 39-й бригады инженерного полка, находящегося в зоне СВО. Книги предоставила библиотека.

«Сформировали адресную гуманитарную помощь для 39-й бригады инженерного полка на 15 человек. Книги для инженерного полка из библиотеки №2, поселок Горня», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что собирали груз вместе с родными и друзьями бойцов. Вместе с предметами первой необходимости также отправили гитару, сладости, медикаменты.

Копейчане регулярно собирают посылки для своих земляков, находящихся в зоне СВО. Они уже отправили бойцам печи-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые вещи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса и демилитаризацию Украины. В рамках спецоперации в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.