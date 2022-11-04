Теплые носки, перчатки и балаклавы принесли жители окрестных домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Челябинска в День народного единства собрали большой груз теплых вещей для военнослужащих. Об этом сообщили в соцсетях.

«В День Народного Единства, несмотря на празднично-выходной день, жители Агалакова, 50 принесли в Совет дома более 100 пар носков, шапки, перчатки шарфы, манишки, вязаные свитера, толстовки, термобелье, товары для гигиены и даже балаклавы. И еще не все смогли принести — звонят, что принесут после выходных», — уточнила Любовь Ануфриева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Активистка рассказала, что совет дома заранее расклеил объявления на 12 подъездах с просьбой принять участие в акции. По ее словам, первая партия теплых вещей уже доставлена на передовую.

Ранее из Копейска Челябинской области отправили на фронт очередную партию посылок. В зону проведения спецоперации повезли печи-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые вещи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента России Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В рамках спецоперации в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.