04 ноября 2022
03 ноября 2022

Челябинцы собрали груз теплых вещей на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военторг. Тюмень , балаклава, военторг, экипировка
Теплые носки, перчатки и балаклавы принесли жители окрестных домов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жители Челябинска в День народного единства собрали большой груз теплых вещей для военнослужащих. Об этом сообщили в соцсетях.

«В День Народного Единства, несмотря на празднично-выходной день, жители Агалакова, 50 принесли в Совет дома более 100 пар носков, шапки, перчатки шарфы, манишки, вязаные свитера, толстовки, термобелье, товары для гигиены и даже балаклавы. И еще не все смогли принести — звонят, что принесут после выходных», — уточнила Любовь Ануфриева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Активистка рассказала, что совет дома заранее расклеил объявления на 12 подъездах с просьбой принять участие в акции. По ее словам, первая партия теплых вещей уже доставлена на передовую.

Ранее из Копейска Челябинской области отправили на фронт очередную партию посылок. В зону проведения спецоперации повезли печи-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые вещи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента России Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В рамках спецоперации в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.

Активисты сортируют вещи для военнослужащих

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Жители Челябинска в День народного единства собрали большой груз теплых вещей для военнослужащих. Об этом сообщили в соцсетях. «В День Народного Единства, несмотря на празднично-выходной день, жители Агалакова, 50 принесли в Совет дома более 100 пар носков, шапки, перчатки шарфы, манишки, вязаные свитера, толстовки, термобелье, товары для гигиены и даже балаклавы. И еще не все смогли принести — звонят, что принесут после выходных», — уточнила Любовь Ануфриева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Активистка рассказала, что совет дома заранее расклеил объявления на 12 подъездах с просьбой принять участие в акции. По ее словам, первая партия теплых вещей уже доставлена на передовую. Ранее из Копейска Челябинской области отправили на фронт очередную партию посылок. В зону проведения спецоперации повезли печи-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые вещи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента России Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В рамках спецоперации в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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