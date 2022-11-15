15 ноября 2022

В Пентагоне не могут подтвердить сообщение о падении российских ракет в Польше

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Пентагон не подтверждает информацию о падении российских ракет в Польше Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Минобороны США заявило, что пока не может подтвердить информацию о падении двух российских ракет на территории Польши. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Пентагон не подтверждает информацию о якобы имевшем место падении российских ракет в Польше, сообщил представитель ведомства во время пресс-брифинга, который начался после сообщений о падении ракет на территории страны. Трансляцию Минобороны США опубликовал официальный аккаунт «Department of Defense» в «Твиттере» (заблокирован в РФ).

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате происшествия погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Минобороны США заявило, что пока не может подтвердить информацию о падении двух российских ракет на территории Польши. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. Пентагон не подтверждает информацию о якобы имевшем место падении российских ракет в Польше, сообщил представитель ведомства во время пресс-брифинга, который начался после сообщений о падении ракет на территории страны. Трансляцию Минобороны США опубликовал официальный аккаунт «Department of Defense» в «Твиттере» (заблокирован в РФ). Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате происшествия погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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