15 ноября 2022
14 ноября 2022

Мэр из ЯНАО раздал миллионы предпринимателям

В ЯНАО победители грантового конкурса получили сертификаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, романов алексей
Алексей Романов вручил сертификаты победителям грантового конкурса Фото:

Глава города Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов вручил социальным предпринимателям города гранты на сумму один миллион рублей. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Гранты до миллиона рублей сегодня получили шесть наших предпринимателей. Эта существенная поддержка правительства региона, которая позволяет малому бизнесу оказывать востребованные социальные услуги населению», — говорится в новости.

Среди победителей конкурса предприниматели, помогающие в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также организующие активный досуг у детей и присмотр за ними. Алексей Романов в завершении пожелал победителям потратить средства с пользой для дела.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Так называемый, экспортный кэшбэк предусмотрен в размере 5% стоимости контракта, но не более миллиона рублей.

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Глава города Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов вручил социальным предпринимателям города гранты на сумму один миллион рублей. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Гранты до миллиона рублей сегодня получили шесть наших предпринимателей. Эта существенная поддержка правительства региона, которая позволяет малому бизнесу оказывать востребованные социальные услуги населению», — говорится в новости. Среди победителей конкурса предприниматели, помогающие в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также организующие активный досуг у детей и присмотр за ними. Алексей Романов в завершении пожелал победителям потратить средства с пользой для дела. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Так называемый, экспортный кэшбэк предусмотрен в размере 5% стоимости контракта, но не более миллиона рублей.
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