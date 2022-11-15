Мэр из ЯНАО раздал миллионы предпринимателям

В ЯНАО победители грантового конкурса получили сертификаты

Алексей Романов вручил сертификаты победителям грантового конкурса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава города Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов вручил социальным предпринимателям города гранты на сумму один миллион рублей. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Гранты до миллиона рублей сегодня получили шесть наших предпринимателей. Эта существенная поддержка правительства региона, которая позволяет малому бизнесу оказывать востребованные социальные услуги населению», — говорится в новости.

Среди победителей конкурса предприниматели, помогающие в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также организующие активный досуг у детей и присмотр за ними. Алексей Романов в завершении пожелал победителям потратить средства с пользой для дела.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Так называемый, экспортный кэшбэк предусмотрен в размере 5% стоимости контракта, но не более миллиона рублей.