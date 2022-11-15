Мэр из ЯНАО раздал миллионы предпринимателям

Глава города Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов вручил социальным предпринимателям города гранты на сумму один миллион рублей. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.
«Гранты до миллиона рублей сегодня получили шесть наших предпринимателей. Эта существенная поддержка правительства региона, которая позволяет малому бизнесу оказывать востребованные социальные услуги населению», — говорится в новости.
Среди победителей конкурса предприниматели, помогающие в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также организующие активный досуг у детей и присмотр за ними. Алексей Романов в завершении пожелал победителям потратить средства с пользой для дела.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Так называемый, экспортный кэшбэк предусмотрен в размере 5% стоимости контракта, но не более миллиона рублей.
Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao