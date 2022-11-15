15 ноября 2022

Екатеринбургская полицейская стала лауреатом конкурса «Щит и перо». Фото

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Клипарт. Магнитогорск, полиция, гибдд, кители
Сотрудница ГИБДД Свердловской области стала лауреатом конкурса, проводимого МВД РФ Фото:

В этом году одной из победительниц конкурса «Щит и перо», проводимого МВД РФ, в номинации «Гражданская позиция» стала Анна Хорькова, которая возглавляет областной отдел пропаганды управления ГИБДД Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел РФ.

«Мы поздравляем победителей и лауреатов конкурса „Щит и перо“, желаем им достижения новых творческих высот, оригинальных тем и проектов! Пусть вашей работе неизменно сопутствуют вдохновение и успех, а наше сотрудничество и впредь будет только крепнуть», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники отдела пропаганды Госавтоинспекции во главе с Анной регулярно проводят профилактические мероприятия по предотвращению ДТП, рассказывают детям о правилах дорожного движения и их соблюдении. Также отдел тесно сотрудничает с корреспондентами и СМИ, давая комментарии по дорожно-транспортным происшествиям.

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В этом году одной из победительниц конкурса «Щит и перо», проводимого МВД РФ, в номинации «Гражданская позиция» стала Анна Хорькова, которая возглавляет областной отдел пропаганды управления ГИБДД Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел РФ. «Мы поздравляем победителей и лауреатов конкурса „Щит и перо“, желаем им достижения новых творческих высот, оригинальных тем и проектов! Пусть вашей работе неизменно сопутствуют вдохновение и успех, а наше сотрудничество и впредь будет только крепнуть», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники отдела пропаганды Госавтоинспекции во главе с Анной регулярно проводят профилактические мероприятия по предотвращению ДТП, рассказывают детям о правилах дорожного движения и их соблюдении. Также отдел тесно сотрудничает с корреспондентами и СМИ, давая комментарии по дорожно-транспортным происшествиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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