В Госдуме указали на причастность Киева ко взрыву ракет в Польше

16 ноября 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

В Госдуме инцидент считают провокацией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что к инциденту с падением ракет в Польше может быть причастна Украина. По его словам, Россия с ее сверхточным оружием не могла ударить по Польше. «Я думаю, что мы имеем дело со спланированной украинскими военными дешевой провокацией. Цель ее — официально втянуть в конфликт на Украине страны НАТО», — сказал Шеремет РИА «Новости». Политик полагает, что украинские военные могли использовать старые советские ракеты, которые остались у них на вооружении со времен СССР. Депутат также не исключает, что ракетный удар был нанесен преднамеренно «с одобрения западных спецслужб». Это дало бы повод НАТО ввести свои войска на Украину. Две ракеты упали в приграничной польской деревне Пшеводув 15 ноября. В результате их попадания в зерносушилку погибли два человека. В Польше собрали экстренное заседание, после чего в воздух были подняты истребители. Пентагон заявил, что не может утверджать принадлежность ракет российской армии. В Минобороны РФ заявили, что «ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что к инциденту с падением ракет в Польше может быть причастна Украина. По его словам, Россия с ее сверхточным оружием не могла ударить по Польше. «Я думаю, что мы имеем дело со спланированной украинскими военными дешевой провокацией. Цель ее — официально втянуть в конфликт на Украине страны НАТО», — сказал Шеремет РИА «Новости». Политик полагает, что украинские военные могли использовать старые советские ракеты, которые остались у них на вооружении со времен СССР. Депутат также не исключает, что ракетный удар был нанесен преднамеренно «с одобрения западных спецслужб». Это дало бы повод НАТО ввести свои войска на Украину. Две ракеты упали в приграничной польской деревне Пшеводув 15 ноября. В результате их попадания в зерносушилку погибли два человека. В Польше собрали экстренное заседание, после чего в воздух были подняты истребители. Пентагон заявил, что не может утверджать принадлежность ракет российской армии. В Минобороны РФ заявили, что «ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось».