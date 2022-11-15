15 ноября 2022

Visegrad: Польша подняла в воздух истребители из-за падения ракет

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель
Отмечается, что на месте работают полиция и прокуратура. Официальных данных пока нет Фото:

ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Об этом сообщает издание Visegrad.

«Польские BBC подняли в воздух истребителей с аэродрома Томашув-Любельский. На место падения ракет прибыли армия и прокуратура», — передает словацкое издание Visegrad 24 в соцсети. Сообщения о ракетной атаке являются неофициальными, однако они исходят от известной радиостанции Radio ZET, дополнило издание.

Две ракеты упали около в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной, 15 ноября. Вследствие происшествия погибло два человека. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы.

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ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Об этом сообщает издание Visegrad. «Польские BBC подняли в воздух истребителей с аэродрома Томашув-Любельский. На место падения ракет прибыли армия и прокуратура», — передает словацкое издание Visegrad 24 в соцсети. Сообщения о ракетной атаке являются неофициальными, однако они исходят от известной радиостанции Radio ZET, дополнило издание. Две ракеты упали около в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной, 15 ноября. Вследствие происшествия погибло два человека. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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