Visegrad: Польша подняла в воздух истребители из-за падения ракет

Отмечается, что на месте работают полиция и прокуратура. Официальных данных пока нет
ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Об этом сообщает издание Visegrad.
«Польские BBC подняли в воздух истребителей с аэродрома Томашув-Любельский. На место падения ракет прибыли армия и прокуратура», — передает словацкое издание Visegrad 24 в соцсети. Сообщения о ракетной атаке являются неофициальными, однако они исходят от известной радиостанции Radio ZET, дополнило издание.
Две ракеты упали около в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной, 15 ноября. Вследствие происшествия погибло два человека. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы.
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