Visegrad: Польша подняла в воздух истребители из-за падения ракет

16 ноября 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Отмечается, что на месте работают полиция и прокуратура. Официальных данных пока нет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Об этом сообщает издание Visegrad. «Польские BBC подняли в воздух истребителей с аэродрома Томашув-Любельский. На место падения ракет прибыли армия и прокуратура», — передает словацкое издание Visegrad 24 в соцсети. Сообщения о ракетной атаке являются неофициальными, однако они исходят от известной радиостанции Radio ZET, дополнило издание. Две ракеты упали около в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной, 15 ноября. Вследствие происшествия погибло два человека. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы.

ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Об этом сообщает издание Visegrad. «Польские BBC подняли в воздух истребителей с аэродрома Томашув-Любельский. На место падения ракет прибыли армия и прокуратура», — передает словацкое издание Visegrad 24 в соцсети. Сообщения о ракетной атаке являются неофициальными, однако они исходят от известной радиостанции Radio ZET, дополнило издание. Две ракеты упали около в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной, 15 ноября. Вследствие происшествия погибло два человека. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы.