Экс-мэр курганского города хочет подарить детям из ЛНР новый корпус в детском лагере

Новый корпус построят в детском оздоровительном лагере «Королевские скалы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший мэр города Щучье (Курганская область) Юрий Дорошенко предлагает построить детям из ЛНР новый корпус в детском оздоровительном лагере. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В сентябре, совместно с Игорем Сурагановым, возникла мысль подарить детям из ЛНР хотя бы один корпус для пионерлагеря, чтобы у них была возможность отдохнуть дома не хуже, чем в нашем Чумляке. Проект благотворительный и открыт для всех небезразличных. Хочется, чтобы он был практичным, современным, надежным, экологичным и экономичным», — написал Дорошенко.

Также, по словам Юрия Дорошенко, уже выбрано место для строительства корпуса. «Благодаря министру образования и науки ЛНР Кусову Ивану Сергеевичу и его команде, местом для подарка стал детский оздоровительный лагерь «Королевские Скалы», — отметил бывший мэр. Новый корпус, который вместит в себя 30 детей, хотят построить весной 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют выделить 380 миллионов рублей на модернизацию системы детских оздоровительных лагерей. Деньги будут направлены на модернизацию таких лагерей, как «Космос», «Зеркальный», лагерь им. К. Мяготина, «Красные орлы», «Лесная республика», «Салют» и детско-юношеский центр в Варгашах.