15 ноября 2022

Новогодний Курган оформят, используя идеи с открыток времен СССР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюминация. Курган, площадь ленина, дети, гирлянда новогодняя, новый год, новогоднее оформление, иллюминация
Новогоднюю концепцию скоро разместят на сайте властей Фото:

В мэрии Кургана разработали новогоднюю концепцию города, опираясь на дизайн советских открыток. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Кургана Елена Ситникова.

«Продолжаем готовиться к Новому году. Наш департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал праздничную концепцию. Она выполнена в классическом стиле. Ее основой послужили новогодние советские открытки», — рассказала Ситникова.

По ее словам, в ближайшее время концепцию разместят на сайте департамента. К посту мэр прикрепила несколько примеров новогодней концепции. Ситникова добавила, что с 18 ноября в детской библиотеке им. Николая Островского начнет работать новогодняя почта.

Ранее стало известно, что Курган к Новому году украсят гирляндами и фигурами, оставшимися с прошлых лет. Деньги, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, пойдут на помощь мобилизованным.

Авторы новогодней концепции опирались на стилистику советских праздничных открыток
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Примеры концепции мэр прикрепила к своему посту
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В мэрии Кургана разработали новогоднюю концепцию города, опираясь на дизайн советских открыток. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Кургана Елена Ситникова. «Продолжаем готовиться к Новому году. Наш департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал праздничную концепцию. Она выполнена в классическом стиле. Ее основой послужили новогодние советские открытки», — рассказала Ситникова. По ее словам, в ближайшее время концепцию разместят на сайте департамента. К посту мэр прикрепила несколько примеров новогодней концепции. Ситникова добавила, что с 18 ноября в детской библиотеке им. Николая Островского начнет работать новогодняя почта. Ранее стало известно, что Курган к Новому году украсят гирляндами и фигурами, оставшимися с прошлых лет. Деньги, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, пойдут на помощь мобилизованным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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