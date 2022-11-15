Новогоднюю концепцию скоро разместят на сайте властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Кургана разработали новогоднюю концепцию города, опираясь на дизайн советских открыток. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Кургана Елена Ситникова.

«Продолжаем готовиться к Новому году. Наш департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал праздничную концепцию. Она выполнена в классическом стиле. Ее основой послужили новогодние советские открытки», — рассказала Ситникова.

По ее словам, в ближайшее время концепцию разместят на сайте департамента. К посту мэр прикрепила несколько примеров новогодней концепции. Ситникова добавила, что с 18 ноября в детской библиотеке им. Николая Островского начнет работать новогодняя почта.

Ранее стало известно, что Курган к Новому году украсят гирляндами и фигурами, оставшимися с прошлых лет. Деньги, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, пойдут на помощь мобилизованным.

Авторы новогодней концепции опирались на стилистику советских праздничных открыток Фото: аккаунт Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте»