В мэрии Кургана разработали новогоднюю концепцию города, опираясь на дизайн советских открыток. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Кургана Елена Ситникова.
«Продолжаем готовиться к Новому году. Наш департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал праздничную концепцию. Она выполнена в классическом стиле. Ее основой послужили новогодние советские открытки», — рассказала Ситникова.
По ее словам, в ближайшее время концепцию разместят на сайте департамента. К посту мэр прикрепила несколько примеров новогодней концепции. Ситникова добавила, что с 18 ноября в детской библиотеке им. Николая Островского начнет работать новогодняя почта.
Ранее стало известно, что Курган к Новому году украсят гирляндами и фигурами, оставшимися с прошлых лет. Деньги, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, пойдут на помощь мобилизованным.
Авторы новогодней концепции опирались на стилистику советских праздничных открыток
Фото: аккаунт Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте»
Примеры концепции мэр прикрепила к своему посту
Фото: аккаунт Елены Ситниковой в соцсети «ВКонтакте»
В мэрии Кургана разработали новогоднюю концепцию города, опираясь на дизайн советских открыток. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала глава Кургана Елена Ситникова. «Продолжаем готовиться к Новому году. Наш департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал праздничную концепцию. Она выполнена в классическом стиле. Ее основой послужили новогодние советские открытки», — рассказала Ситникова. По ее словам, в ближайшее время концепцию разместят на сайте департамента. К посту мэр прикрепила несколько примеров новогодней концепции. Ситникова добавила, что с 18 ноября в детской библиотеке им. Николая Островского начнет работать новогодняя почта. Ранее стало известно, что Курган к Новому году украсят гирляндами и фигурами, оставшимися с прошлых лет. Деньги, которые были предусмотрены на покупку нового оборудования к празднику, пойдут на помощь мобилизованным.